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تميم البرغوثي يعلق على قرار استيراد الزيتون من "اسرائيل" ويوصفه بـ"الغباوة المركبة"

الجمعة 04 أكتوبر 2019 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تميم البرغوثي يعلق على قرار استيراد الزيتون من "اسرائيل" ويوصفه بـ"الغباوة المركبة"


سما / وكالات/

علق الشاعر الفلسطيني، تميم البرغوثي، على قرار صدر من وزارة الزراعة الفلسطينية، باستيراد الزيتون من الاحتلال الإسرائيلي بحجة عدم وجوده في الأراضي الفلسطينية.

ووصف البرغوثي القرار "بالغباوة المركبة والحماقة المستعصية"، قائلا على صفحته في فيسبوك "عندنا وزير قبل ما يصير عندنا دولة".

واعتبر بأن كل وزير في هذه الحكومة "متعاون مع الاحتلال"، بسبب أنه "وزير في حكومة في سلطة حكم ذاتي في أرض محتلة تنسق أمنيا وتتعاون مع القوة القائمة بالاحتلال".

ومن وجهة نظر البرغوثي فإن اعتبار وزير الزراعة بأن للاحتلال بلاد غير بلادنا هو "قرار بعدم الاستمرار في الكذب والترويج للناس على أن اتفاقية أوسلو مرحلية وأن مقصودها استرجاع البلاد كلها".

وأضاف: "أوسلو هي ترك 80 في المئة من فلسطين للغزاة الأجانب للأبد مقابل رواتب وألقاب لمجموعة من الخدم يسهلون على إسرائيل إدارة، وال20 في المئة الباقية ولا شيء يحميهم من الشعب الفلسطيني إلا السلاح الإسرائيلي"

وفي معرض إدانته لتصريح الوزير، أشار البرغوثي لعدم مطالبته "رؤساءه للتحقيق معه، فالعلة فيهم قبل أن تكون فيه، والعلة في اتفاق أوسلو من أساسه" على حد قوله.

وكانت وزارة الزراعة الفلسطينية بالضفة المحتلة أصدرت قرارا بالسماح لمصانع وشركات التخليل باستيراد ثمار الزيتون من دولة الاحتلال ومصر والأردن.

وعزت قرارها "للحفاظ على القدرات التشغيلية لهذه المصانع المرخصة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني. و ذلك لعدم توفر كميات من هذه الأصناف من المنتج المحلي تغطي احتياجات هذه المصانع وطاقتها التشغيلية".

وبلغت الكميات الموافق على استيرادها من الاحتلال الإسرائيلي 2000 طن، وذلك للمصانع التي تم تقديم الطلبات من قبلها بعد دراستها والتحقق منها. كما تم إعطاء الموافقة على استيراد ثمار زيتون نصف مصنع من مصر والأردن لكمية مقدارها 1600 طن بغرض التصنيع.

وأثار القرار موجة من الانتقاد خاصة من قبل المزارعين الفلسطينيين، لا سيما في ظل توقعات بوفرة الإنتاج من محصول الزيتون الفلسطيني خلال العام الحالي.

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