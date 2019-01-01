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لجان المقاومة تهنئ حركة الجهاد الاسلامي بذكرى انطلاقتها الـ 32

الجمعة 04 أكتوبر 2019 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجان المقاومة تهنئ حركة الجهاد الاسلامي بذكرى انطلاقتها الـ 32


غزة / سما/

هنأت لجان المقاومة في فلسطين حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بانطلاقتهم المباركة ال32.

و قالت اللجان في تصريح صحفي "تهنئ قيادة لجان المقاومة في فلسطين ممثلة بأمينها العام، "ا.أيمن الششنية ابوياسر" وقيادتها المركزية" وكافة كوادرها واعضائها ومناصريها " بالتهنئة القلبية الحارة من إخواننا في العقيدة ورفاق الدرب والدم والسلاح".

و أضافت: "نهنئ حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وعلى رأسهم الأمين العام الأستاذ المجاهد/ أبو طارق النخالة والاخوة أعضاء المكتب السياسي بمناسبة ذكرى انطلاقتهم المجيدة ال32، سائلين المولى عز وجل يبارك خطاهم وجهادهم المبارك، ومعا وسويا حتى دحر المحتل الصهيوني عن ارض فلسطين المباركة كل فلسطين من بحرها لنهرها وتطهير مقدساتنا من دنس ورجس العدو الصهيوني المسخ".

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