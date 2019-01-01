بحر: من يرفض المصالحة وإنهاء الانقسام خارج عن الصف الوطني

غزة / سما /

طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، اليوم الجمعة، حركة "فتح" للعودة إلى الصف الوطني والعمل بروح الشراكة في مؤسسات الشعب الفلسطيني.

وأكد بحر، خلال مشاركته بكلمة في مسيرات العودة وفك الحصار شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، دعم المجلس إجراء انتخابات شاملة برلمانية ورئاسية ومجلس وطني حسب اتفاقات القاهرة، مشددًا على دعمه مبادرة الفصائل الوطنية لتحقيق الوحدة.

وقال، إن من يرفض المصالحة وإنهاء الانقسام خارج عن الصف الوطني، مستنكراً استمرار حركة فتح بالتنسيق الأمني ورفض الحوار الفلسطيني وتحقيق الوحدة، وكذلك ملاحقة المقاومين في الضفة الغربية والتفاخر بإحباط العمليات الفدائية.

وأضاف "الوحدة الوطنية ضرورة وطنية وسياسة ودينية واستراتيجية لمواجهة الاحتلال موحدين".

واستهجن "استمرار سلطة رام الله في تشديد حصارها على قطاع غزة من خلال قطع رواتب الشهداء والأسرى وموظفي الخدمة العامة على أسس حزبية، وقطع الكهرباء".

وشدد على أن فصائل المقاومة لن تساوم الاحتلال على كسر الحصار عن شعبنا في غزة، واتخذت قرارًا بالإجماع لإنهاء الحصار بكافة الوسائل المتاحة لشعبنا.

وأكد استمرار مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها كاملة بفك الحصار بشكل نهائي.