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بالتفاصيل.. رئيس اركان جيش الاحتلال يتفقد حدود قطاع غزة

الجمعة 04 أكتوبر 2019 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالتفاصيل.. رئيس اركان جيش الاحتلال يتفقد حدود قطاع غزة


غزة / سما /

اجرى رئيس أركان جيش الاحتلال الجنرال أفيف كوخافي جولة ميدانية في فرقة غزة مع قائد القيادة الجنوبية الجنرال هرتسي هليفي وقائد فرقة غزة العميد اليعازر توليدانو،

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال، قام كوخافي بجولة في مراكز المظاهرات والتقى بالمقاتلين وقادة جولاني الذين عملوا في هذا القطاع منذ ثلاثة أشهر.

كما ألقى رئيس الأركان نظرة على الاستعدادات التكتيكية وكيف تتعامل القوات مع التظاهرات، معربا عن تقديره لجهود القادة والمقاتلين للحفاظ على الأمن على حدود غزة طوال فترة عملهم وخاصة خلال موسم العطلات.

ووفقا للمتحدث باسم جيش الاحتلال،  أعجب رئيس الأركان كوخافي باستعداد وكفاءة القوى لمجموعة متنوعة من السيناريوهات.

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