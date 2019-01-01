مصر تفرج عن مواطن هولندي احتجز خلال التظاهرات وتطالبه بمغادرة البلاد فورا

القاهرة /وكالات/

أكدت وزارة الخارجية الهولندية، أن السلطات المصرية أفرجت عن مواطن من رعاياها، ألقي القبض عليه على خلفية تظاهرات سبتمبر، متهمة إياه باستخدام طائرة مسيرة لتصوير ميدان التحرير.

وأوضحت الخارجية الهولندية في بيان لها، أن بيتر باس هابس، المفرج عنه، سافر إلى مصر للسياحة وألقي القبض عليه بالقرب من ميدان التحرير، مشيرة إلى أن مصر طلبت منه أن يغادر البلاد في أسرع وقت ممكن.

وكانت النيابة العامة في مصر، قد أعلنت أن سفارات الدول التي يحمل جنسياتها المتهمون بتصوير ميادين البلاد خلال التظاهرات الأخيرة، تقدمت بطلب إخلاء سبيلهم على ذمة القضية وتعهدت بترحيلهم.

وأشارت النيابة المصرية إلى أن قرار إخلاء سبيلهم صدر بعد اتهامهم بالتحريض على التظاهر بالميادين والطرق العامة.

المصدر: وكالات