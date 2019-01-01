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إيران: الإفراج عن الصحفية الروسية يوزيك قريبا

الجمعة 04 أكتوبر 2019 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران: الإفراج عن الصحفية الروسية يوزيك قريبا


طهران /وكالات /

أعلنت إيران أنها ستفرج قريبا عن الصحفية الروسية، يوليا يوزيك، المحتجزة لدى سلطات البلاد للاشتباه بتعاونها مع الاستخبارات الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تصريح مقتضب لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الجمعة: "تم احتجازها (الصحفية) لكي تقدم بعض التوضيحات، وسيتم الإفراج عنها قريبا".

ولاحقا، أفادت الخارجية الروسية بأن السفير الإيراني لدى موسكو، مهدي سنائي، أكد للوزارة أن يوزيك تم احتجازها لتقدم توضيحات لسلطات إيران حول عدد من الأسئلة المتعلقة بها، مشددا على أنه "سيتم إطلاق سراحها قريبا".

وسبق أن ذكرت السفارة الروسية لدى إيران أن السلطات المحلية احتجزت يوزيك، يوم 2 أكتوبر، في فندق كانت تقيم فيه بطهران، وذلك بعد أن صادرت جواز سفرها بعد وصولها إلى مطار العاصمة الإيرانية، يوم 29 سبتمبر، بدعوة خاصة.

بدوره، قال الملحق الإعلامي الروسي في طهران، أندريه غاننكو، في تصريح خاص لـ RT، إن السلطات الإيرانية اعتقلت يوزيك للاشتباه في تجسسها لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.

وعلى خلفية الحادث، استدعت الخارجية الروسية السفير الإيراني لدى موسكو، مهدي سنائي، إلى مقرها لتقديم إيضاحات حول إيقاف الصحفية، داعية للإفراج عنها في أسرع وقت.

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