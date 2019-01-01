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مسؤول إسرائيلي رفيع: انتهاء أزمة أموال الضرائب والتحويل سيتم منقوصاً

الجمعة 04 أكتوبر 2019 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي رفيع: انتهاء أزمة أموال الضرائب والتحويل سيتم منقوصاً


القدس المحتلة / سما /

قال مسؤول "إسرائيلي" رفيع أنه في سياق الأزمة الاقتصادية، قرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قبول استلام أموال الضرائب التي تجمعها "إسرائيل" لصالح السلطة منقوصة، وأنه سيتم تحويل 1,8 مليار شيكل لخزينة السلطة بناء على اتفاق بين وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.

وأشار المسؤول إلى أن الأزمة انتهت أمس في مكتب كحلون بحضور حسين الشيخ من الجانب الفلسطيني، لافتاً إلى أن الشيخ جاء بتوجيه من رئيس السلطة.

وقال المسؤول الإسرائيلي أنه :" خلال اللقاء خلص كحلون والشيخ إلى أن "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية توافقوا على عدم تحويل أموال السجناء في السجون "الإسرائيلية" وعائلات "منفذي العمليات"، وبذلك ستستمر "إسرائيل" في تطبيق قانونها واقتطاع جزء صغير من أموال الضرائب احتجاجًا على استمرار تحويل الأموال للسجناء وفي الوقت نفسه سيعود الفلسطينيون لاستلام أموال الضرائب التي تجمعها "إسرائيل" لهم.

كما خلص كحلون والشيخ أيضًا إلى أن "إسرائيل" ستدرس تقديم المزيد من الإغاثة الاقتصادية للفلسطينيين، وأشار المسؤول "الإسرائيلي" إلى أنه أمس خلال الاجتماع عندما تم الوصول إلى التفاهمات، اتصل الشيخ بينما كان يجلس كحلون بجانبه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وبمسؤول المخابرات الفلسطينية ماجد فرج لأخذ الموافقة على هذه الخطوة.

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