ثلاث اصابات بينهم ناشط إسرائيلي خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

قلقيلية / سما /

أصيب 3 متظاهرين بينهم ناشط إسرائيلي من شبيبة الحزب الشيوعي، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق لصالح مستوطني "قدوميم" منذ 16 عاما.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ما ادى الى اندلاع مواجهات اطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى الى اصابة متظاهرين بالرصاص "المطاطي" احدهم ناشط اسرائيلي في الحزب الشيوعي، فيما أصيب شاب ثالث جراء وقوعه خلال محاولة الجنود اقتحام البلدة.

وذكرت المصادر انه وللمرة الثانية خلال اقل أربع وعشرين ساعة تقتحم قوات الاحتلال القرية في ساعات الليل والنهار ويطلقون طائرات موجهة لمراقبة تحركات الشبان ورصدهم خاصة في وقت المواجهات خلال المسيرة الأسبوعية.

وكانت المسيرة قد انطلقت عقب صلاة الجمعة بمشاركة المئات من أبناء القرية وممثلين عن شبيبة الحزب الشيوعي الإسرائيلي وعدد من المتضامنين الأجانب.