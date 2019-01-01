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المغرب توضح موقفها من صفقة القرن

الجمعة 04 أكتوبر 2019 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
المغرب توضح موقفها من صفقة القرن


الرباط /سما/

أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، رفض المملكة المغربية القاطع لما يعرف بـ"صفقة القرن"، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن القدس خط أحمر.

وأضاف العثماني، خلال خطاب جماهيري له في مدينة أغادير جنوب المملكة، أن جميع مكونات المغرب ترفض هذه الصفقة، سواء تعلق الأمر برسائل وتصريحات العاهل المغربي محمد السادس للإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، أو الدبلوماسية الوطنية وجميع القوى السياسية المغربية.

وشدد على أن المغرب لا يزال مع الشعب الفلسطيني، وحكاية "صفقة القرن" ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية مرفوضة، وأن الملك محمد السادس يترأس لجنة القدس ولا تنازل عن القدس عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة.

وأشار العثماني إلى أنه التقى سفير دولة فلسطين لدى المغرب جمال الشوبكي وأبلغه بهذا الموقف، فيما قدم الشوبكي نيابة عن سيادة الرئيس محمود عباس الشكر إلى الملك محمد السادس على مواقف المملكة الداعمة للقضية الفلسطينية.

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