الرجوب يشارك بافتتاح مهرجان الرياضات التقليدية في اسطنبول

انقرة /سما/

شارك رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللواء جبريل الرجوب، اليوم الجمعة، في افتتاح فعاليات النسخة الرابعة للمهرجان الثقافي للرياضات التقليدية الذي أقيم في مدينة اسطنبول التركية، بتنظيم من الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية.

وبحث الرجوب على هامش الفعاليات، خلال لقائه مع رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية بلال أردوغان، ورئيس منتدى شباب العالم الإسلامي للحوار طه أيهان، بحضور سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، أوجه التعاون الرياضي المختلفة بين البلدين .

وثمن الرجوب دور القائمين على المهرجان، مشيدا بما تقدمه تركيا من تعاون شبابي ورياضي لفلسطين، وأثنى على جهود منتدى شباب العالم الإسلامي، ودعمه المتواصل لفلسطين، التي كان آخرها اعتماد القدس عاصمة للشباب الإسلامي للعام 2018، إضافة لما يقدمه من مبادرات شبابية تفضي إلى تعزيز العلاقات الشبابية وتبادل الخبرات الرياضية بينهم.

وتستمر فعاليات المهرجان لمدة 4 أيام متتالية، في مطار أتاتورك الدولي بالشطر الأوروبي من مدينة اسطنبول، بمشاركة نحو 16 ألف رياضي في مختلف المجالات، سيتنافسون في مسابقات ضمن 12 صنفا من مجالات الرياضات التقليدية.