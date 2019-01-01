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قيادي فلسطيني يكشف عن ملخص رؤية الفصائل الثمانية لانهاء الانقسام

الجمعة 04 أكتوبر 2019 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي فلسطيني يكشف عن ملخص رؤية الفصائل الثمانية لانهاء الانقسام


غزة / سما /

أكد صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن الرؤية الوطنية لإنهاء الانقسام التي قدمتها ثمانية فصائل فلسطينية، ليست موجهة ضد أحد، داعيا الجميع للالتفاف حولها.

وقال ناصر إن "رؤية الفصائل الثمانية ليست موجهة ضد احد وليست لصالح احد سوى شعبنا"، مشيرا إلى أن ملخصها "تعالوا إلى كلمة سواء". وفق حديثه.

جاء ذلك في تصريحات له خلال مشاركته في فعاليات الجمعة الـ77 من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار شرق غزة، والتي تحمل عنوان "المصالحة خيار شعبنا".

وشدد ناصر على أن "مسيرات العودة تكتسب أهميتها بالوحدة الوطنية التي تتمثل فيها"، لافتا إلى أن الوحدة وإنهاء الانقسام "المخرج الوحيد من الأزمة التي تعيشها القضية الفلسطينية".

ونوه ناصر إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد فرض "مشروعه التدميري" لتصفية قضيتنا الوطنية، ويدعم ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية.

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