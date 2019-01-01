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قافلة أميال تصل غزة محملة بالمساعدات

الجمعة 04 أكتوبر 2019 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
قافلة أميال تصل غزة محملة بالمساعدات


غزة / سما/

وصلت قافلة مساعدات طبية جديدة مُقدمة من قافلة أميال من الابتسامات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، تضم سيارات إسعاف وسيارات لذوي الإعاقة.

وقال عصام يوسف رئيس قوافل أميال من الابتسامات في تصريح صحفي ، اليوم الجمعة إن القافلة تضم (6 سيارات إسعاف، و10 باصات لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة، و50 عربة كهربائية لذوي الاعاقة.

وأكد يوسف أن هذه القافلة هي الرابعة ضمن المساعدات الطبية التي سيرتها القوافل منذ مايو الماضي، إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة قدمت قوافل أميال من الابتسامات العديد من المساعدات الطبية ، ونفذت عدد من الفعاليات والمشاريع الخيرية ، من بينها إجراء أطباء العديد من العمليات الجراحية استهدفت المرضى ، وجرحى مسيرات العودة والعدوان الأخير على غزة ، فضلاً عن توزيع كميات من المواد الغذائية على الأسر الفقيرة ، والمساعدات المادية و العينية على المتضررين جراء العدوان والحصار على القطاع.

وشدد يوسف على أن الواقع الصحي في غزة غاية في الصعوبة ويحتاج الدعم الدوري والمساندة الدائمة، باعتباره من أبزر القطاعات التي تستهدف حياة الإنسان ويتعرض للحصار الإسرائيلي كما باقي القطاعات منذ 13 عاماً.

وشكر يوسف كل المساهمين سواء كانوا أفراد أو جماعات في تقديم هذه القافلة الطبية المهمة إلى غزة، داعياً لمزيد من الدعم لخدمة مرضى غزة وفقرائها ومحتاجيها.

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