"يديعوت": ضابط فلسطيني يقود حملة تعايش مع الإسرائيليين

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنعن ضابطًا في الأمن الوقائي الفلسطيني يقود حملة تعايش مع الإسرائيليين تحت إطار حركة "مقاتلون لأجل السلام".

وبينت الصحيفة أن الضابط "رائد الهدار" انخرط منذ سنوات في حملة التعايش المشترك مع الإسرائيليين، ونظم فعاليات مشتركة في ذكرى قتلى إسرائيل في الحروب.

وأوضحت أن "الهدار" انضم للحركة في عام 2006، وكان من مؤسسيها، ويشارك في فعاليات للحركة داخل إسرائيل وخارجها.

وقالت الصحيفة إن "الهدار" كان ناشطًا في حركة فتح في بداياته، واعتقل في السجون الإسرائيلية قبل انخراطه في صفوف الأمن الوقائي حتى اليوم.