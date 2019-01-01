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كحلون : سنحول مليار و800 مليون شيكل للسلطة لمنع انهيارها

الجمعة 04 أكتوبر 2019 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
كحلون : سنحول مليار و800 مليون شيكل للسلطة لمنع انهيارها


القدس المحتلة/سما/

نقلت الاذاعة العبرية الرسمية عن وزير المالية الاسرائيلي كحلون قوله  ان اسرائيل ستفرج عن مليار و800 مليون شيكل وتنقلها الى حساب السلطة الفلسطينية في ظل الوضع الصعب الذي تواجهه السلطة ولمنع توتر الاوضاع او انهيار السلطة الفلسطينية.

وقالت الاذاعة ان المبلغ الذي سيتم تحويله من اصل 3 مليار شيكل للسلطة موجودة لدى اسرائيل جراء رفض السلطة في وقت سابق تسلم تلك الاموال.

 جاء ذلك عقب لقاء جمع وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ ووزير مالية اسرائيل موشيه كحلون.

وأكد وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، الجمعة، أنه التقى أمس مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، وبحث معه في القضايا العالقة.

وقال الشيخ في تصريحات له "التقيت يوم امس الخميس مع وزير المالية الاسرائيلي وتم التباحث في كل القضايا العالقة وتم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة لبحث كافة القضايا وستبدأ عملها يوم الاحد القادم".

وأضاف الشيخ: "أنه تم الاتفاق على تحويل دفعه من مستحقات السلطة المالية"، وفي الوقت نفسه أشار الوزير الشيخ إلى بقاء الخلاف قائما على رواتب عائلات الاسرى والشهداء، مع إصرار الجانب الفلسطيني على دفع مستحقاتهم مهما كان الثمن.

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