حركة حماس تعلق على محاولة اغتيال قاسم سليماني

غزة / سما /

أدانت حركة حماس اليوم الجمعة، محاولة اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني.

واعتبرت حماس في بيان على لسان الناطق باسمها، حازم قاسم، اليوم الجمعة، أن "محاولات اغتيال سليماني لا تخدم إلّا المشروع الصهيوني، وتهدف إلى إثارة الخلافات والقلاقل التي تضعف قدرة الأمة على مواجهة التحديات التي تمر بها نتيجة التغوّل الصهيوني عليها بغطاء أمريكي فج".

وجاء في بيان الحركة أن "الاستهداف الصهيوني لكل مكونات الأمة يتطلب توحيد الجهود على امتداد جبهات المقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني باعتباره العدو المركزي، وضرورة نبذ كل الخلافات الطارئة على الأمة".