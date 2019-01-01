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قلقيلية : 3 اصابات بنيران الاحتلال في كفر قدوم

الجمعة 04 أكتوبر 2019 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
قلقيلية : 3 اصابات بنيران الاحتلال في كفر قدوم


قلقيلية/سما/

 أصيب 3 متظاهرين بينهم ناشط إسرائيلي من شبيبة الحزب الشيوعي خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.
وأفادت مصادر محلية أن مواجهات عنيفة اندلعت عقب محاولة أعداد كبيرة من جنود الاحتلال اقتحام البلدة تصدى لهم الشبان بالحجارة من مسافات قصيرة وأجبروهم على الانسحاب تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط مما أدى الى وقوع إصابتان فيما أصيب شاب ثالث جراء وقوعه خلال محاولة الجنود اقتحام البلدة.
وذكرت المصادر انه وللمرة الثانية خلال اقل أربع وعشرين ساعة تقتحم قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم في ساعات الليل والنهار ويطلقون طائرات موجهة لمراقبة تحركات الشبان ورصدهم خاصة في وقت المواجهات خلال المسيرة الأسبوعية.
 

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