اصابات بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

غزة / سما/

اصيب 3 مواطنين بجراح مختلفة، مساء اليوم الجمعة، جراء قمع الاحتلال للمتظاهرين السلميين شرق قطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة بغزة، تعاملت الطواقم الطبية مع 3 اصابات بجراح مختلفة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الجمعة ال 77 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة

وبدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد، عصر اليوم الجمعة، الى مخيمات العودة الخمس المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في جمعة المصالحة خيار شعبنا.

وأفادت مصادر محلية ببدء توافد المواطنين الى مخيمات العودة الخمس للمشاركة في جمعة المصالحة خيار شعبنا ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.

وجاءت مشاركة الشباب الفلسطيني تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي دعت إلى أسع مشاركة ممكنة في التظاهرات على الحدود مؤكدة على سلميتها وطابعها الجماهيري.

وانتشر العشرات من جنود الاحتلال بينهم قناصة قبالة مخيمات العودة فيما شوهدت اليات عسكرية ترابض خلف الحدود.واطلق جنود الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز والرصاص المطاطي صوب المشاكين ما ادى لاصابة شاب بالرصاص المغلف بالمطاط شرق مخيم العودة بخان يونس فيما افادت مصادر محلية باصابة عدد من المواطنين برصاص الاحتلال في مخيم ملكة شرق مدينة غزة.

في سياق متصل، قال موقع مفزاك لايف العبرية إنه "حوالي 3700 فلسطيني يتظاهرون في 5 مواقع على طول حدود قطاع غزة"