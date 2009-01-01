  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

لجين عمران تكشف لأول مرة عن مهنتها الثانية بجانب الإعلام

الجمعة 04 أكتوبر 2019 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجين عمران تكشف لأول مرة عن مهنتها الثانية بجانب الإعلام


وكالات / سما /

كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران عن عملها في مجال آخر بجانب عملها الإعلامي.

لجين نشرت صورة لها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، هي تقوم بتوقيع بعض الأوراق مع أحد الأشخاص المتخصصين في مجال العقارات.

الإعلامية السعودية كشفت أنها تعمل بمجال الاستثمار في العقارات وكتبت: "إنك تكون مستثمر في العقار وتبدأ من الصفر صعب بس مو مستحيل".

وأضافت: "أنا الحمدلله بدأت في العام 2009 وبقناعة واضحة. مقتنعة جداً بأن العقار هو الإبن البار وبأنه أفضل استثمار لأنه ممكن يمرض لكن لا يموت".

وتابعت: "البنوك اليوم تقدم تمويلاً رائعاً والشركات صاحبة السمعة الطيبة تقدم تسهيلات، الدار العقارية تقدّم عرض أفضل 10‎على مجموعة متنوعة من الشقق، التاون هاوس، الفلل والأراضي، بمشاريع مختلفة في جزيرة ياس وجزيرة الريم وجزيرة السعديات وجزيرة الناريل والغدير، لـ10 أيام فقط".

الإعلامية المصرية اختتمت كلامها، بقولها: "أنا شخصيا و لله الحمد استثمرت في هذا المجال عن قناعة بعد استشارة ذئب العقارات مهند الوادية".

#لجين عمران

الأكثر قراءة اليوم

العلماء يحذرون: الأرض ستغرق في الظلام 6 أيام بسبب عاصفة شمسية

مرفق رابط الاستعلام.. داخلية غزة تعلن مواعيد اختبارات اللياقة للمتقدمين لوظيفة الأفراد

"BBC" تكشف "تجارة الجنس" قرب المراقد في العراق

جنرال سابق في الجيش وعضو كنيست: اليمين الاسرائيلي "نازيين"

طالع .. المناطق التي سيشملها قطع التيار الكهربائي مجددا الاسبوع القادم

تحليلات اسرائيلية : سليماني قد ينتقم من إسرائيل إثر محاولة اغتياله

تلاشي احتمالات إطلاق "صفقة القرن" في المدى المنظور

الأخبار الرئيسية

شهيد واصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

مسيرات

"مفهوم أمني" إسرائيلي جديد.. وثيقة تدعو لتصعيد العدوانية

كحلون : سنحول مليار و800 مليون شيكل للسلطة لمنع انهيارها

تحتوي عناصر ستغضب الطرفين..مسؤول أمريكي: تنفيذ "صفقة ترامب" سيستغرق 3-5 سنوات

الشيخ بعد لقائه كحلون امس : إسرائيل ستحول دفعة من مستحقات السلطة قريبا