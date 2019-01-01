6 نصائح للحصول على نوم عميق بعيداً عن الأرق

وكالات / سما /

يعاني بعض الأشخاص من الأرق، وعدم القدرة على النوم بشكل جيد؛ بسبب بعض الممارسات التي يقومون بها من دون وعي، وهو ما قد يفقدهم القدرة على النوم لعدد كافٍ من الساعات.

تأثير الأرق على صحة الإنسان

وللأرق تأثيرٌ سلبيٌّ كبير في الحالة المزاجية والصحية للإنسان، حيث إنه قد يعوقه عن ممارسة حياته بشكل طبيعي.

وهناك عدد من النصائح التي يمكنها مساعدتك على تجنب الأرق منها؛ الامتناع عن تصفح الإنترنت، والنظر إلى شاشات الهواتف والكمبيوتر قبل ساعتين إلى 3 ساعات من موعد النوم، حيث يتسبب الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات في الإصابة بالأرق ليلاً.

كما ينصح بالامتناع عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين بعد تناول العشاء مثل: القهوة، والشاي، والمشروبات الغازية، والطاقة.

نصائح لتجنب الأرق

وتُعد درجة الحرارة المرتفعة أو الرطوبة، أحد الأسباب التي قد تعوق الشخص عن النوم، والتسبب في الأرق لديه؛ لذلك لابد أن تكون درجة حرارة الغرفة معتدلة للحصول على قسط جيد من النوم.

وتُعد القيلولة التي يحصل عليها البعض بعد الساعة الرابعة عصراً سبباً في عدم الحصول على نوم عميق ليلاً، ويمكن تغييرها بممارسة رياضة المشي لوقت قصير أو الحصول على دش سريع لاستعادة النشاط.

ويجب أيضاً تجنب تناول الطعام قبل الخلود إلى النوم مباشرة، حيث إن بعض الأطعمة يمكن أن تصيب الشخص بعسر هضم بما يعوقه عن النوم؛ لذلك ينصح بالاكتفاء بلقيمات صغيرة لإشباع حالة الجوع.

تتسبب بعض الأدوية خاصة التي يحصل عليها البعض قبل النوم من دون استشارة الطبيب في إعاقة قدرة الفرد على النوم الجيد؛ لذلك يُنصح باستشارة الطيب قبل تناول أي دواء لتحديد الموعد المناسب للحصول عليه.