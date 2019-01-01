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رام الله تستضيف الأخضر السعودي في التصفيات المؤهلة لكأسي آسيا والعالم

الجمعة 04 أكتوبر 2019 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله تستضيف الأخضر السعودي في التصفيات المؤهلة لكأسي آسيا والعالم


رام الله / سما /

وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على لعب مباراة منتخب الأخضر الأول في التصفيات الآسيوية بمدينة رام الله في فلسطين وذلك تلبية لطلب الأشقاء في الاتحاد الفلسطيني. 

وفي بيان نشره حساب الهيئة العامة للرياضة، أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة أن هذه الخطوة تأتي تلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني ورغبتهم في استضافة المباراة، وحرصا على ألا يُحرم المنتخب الفلسطيني من لعب المباراة على أرضه وبين جمهوره أسوة بالدول الأخرى.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد دعا المنتخب السعودي للعب على أرض فلسطين، وذلك في اجتماع للسلطة الفلسطينية.

وقال الرئيس الفلسطيني: نرحب ترحيبا حارا بالمنتخب السعودي بمناسبة تصفيات كأس العالم، ومن هنا نتوجه بالتحية للمنتخب السعودي، وسيكون ضيفاً عزيزا لدينا.

وسيلعب المنتخب السعودي يوم 15 من الشهر الجاري مع المنتخب الفلسطيني، وهو يحمل في رصيده نقطة من مباراة واحدة تعادل بها مع نظيره اليمني، فيما يملك المنتخب الفلسطيني ثلاث نقاط من مباراتين. 

#المنتخب السعودي #كأس آسيا

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