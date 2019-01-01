مندوبيتنا بالجامعة العربية: فوز فلسطين بعضوية لجنة حقوق الإنسان إنجاز يضاف لإنجازات الدبلوماسية الفلسطينية

القاهرة /سما/

أكدت مندوبية فلسطين في الجامعة العربية، أن فوز دولة فلسطين بعضوية لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) هو إنجاز يضاف إلى الإنجازات الأخرى التي تحققها الدبلوماسية الفلسطينية.

وقالت المندوبية في بيان لها اليوم الجمعة، "إن الدبلوماسية الفلسطينية استطاعت بقيادة الرئيس محمود عباس، وبتوجيهات وزير الخارجية والمغتربين، وقيام مندوبية دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية على متابعة وحشد الدعم والتأييد لمرشح دولة فلسطين للجنة حقوق الإنسان العربية ( لجنة الميثاق ) من أن تحقق نجاحا آخر، حيث تكللت هذه الجهود بالنجاح من خلال فوز مرشح دولة فلسطين بعضوية هذه اللجنة خلال الانتخابات التي جرت بحضور الدول الأطراف في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وهو إنجاز يضاف إلى الإنجازات الأخرى التي تحققها الدبلوماسية الفلسطينية من خلال وزارة الخارجية والمغتربين وسفاراتها وبعثاتها في الخارج، وذلك في دلالة على إيلاء القيادة الفلسطينية حرصها واهتمامها الدائم على الحضور الفلسطيني على المستويين العربي والدولي والاهتمام بإبقاء القضية الفلسطينية كقضية مركزية على أجندة منظومة العمل العربي المشترك، وإيمانا بدور دولة فلسطين الرائد في مجال دعم ونشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان والثقافة الإنسانية وأهمية احترامها.

وأوضح البيان أن لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) تعتبر أول آلية عربية تعاقدية رسمية تقوم بمتابعة تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتتولى اللجنة النظر في تقارير الدول الأطراف بشأن الإجراءات والتدابير المتخذة من اجل إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق، حيث تتألف اللجنة من 7 أعضاء تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق بصفتهم الشخصية بالاقتراع السري على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة والعمل بكل تجرد ونزاهة، وقد تم اختيار المستشار القانوني مجدي حردان عضوا بلجنة الميثاق لمدة 4 سنوات.

وأضاف البيان الصادر عن مندوبية فلسطين، "إنه يقع على عاتق لجنة الميثاق مناقشة تقارير الدول الأعضاء وإقرار المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم الدول الأطراف تقاريرها الأولية والدورية، وتنظيم وتطوير عمل اللجنة وتعزيز تواصلها مع الدول الأطراف ومباشرة اختصاصاتها في ظل تطور آليات النظام العربي لحقوق الإنسان.

وأكد البيان، أن دولة فلسطين ستقوم بدورها بالعمل على إعداد التقارير الأولية والدورية حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين وحول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تتطلع فلسطين من خلال عضويتها ومشاركتها العمل على تحقيق اللجنة تطلعات الدول الأعضاء وتفعيل نصوص الميثاق العربي.