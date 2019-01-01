سباليتي يرفض ميلان وشرط واحد لعودة جاتوزو

وكالات / سما /

أكد المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي رفضه العمل مدرباً في صفوف نادي آي سي ميلان في الفترة القادمة، مقدماً دعمه الكامل لمواطنه ماركو جيامباولو.

وارتبط ميلان بعدة مدربين في الفترة الحالية بعد النتائج السيئة لماركو جيامباولو، حيث خسر “الروسونيري” أربع مباريات من أصل ست جولات من الدوري الإيطالي.

وقال سباليتي عن إمكانية استلامه تدريب ميلان في تصريح لشبكة “توب كالتشيو 24” “هذا هراء فلدي عقد مع الإنتر، دعوا جيامباولو يعمل، هو نجم صاعد في الكرة الإيطالية”.

وكشفت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” التي نقلت تصريح سباليتي عن شرط واحد وضعه جاتوزو مقابل العودة إلى ميلان.

وأضافت الصحيفة أن جاتوزو سيعود في حال استقالة الثنائي باولو مالديني وبوبان، لأنهما أكدا عدم ثقتهما بجينارو في الصيف الماضي، وهذا السيناريو يبدو أن صعب.

وهنالك أسماء أخرى مرشحة مثل رودي جارسيا الذي لا يحظى بشعبية كبيرة في ميلانو، وأندريه شيفشينكو المرتبط مع منتخب أوكرانيا، وكلاوديو رانييري.

ويستعد ميلان لمواجهة جنوى في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وأي سقوط يعني رحيل جيامباولو بنسبة كبيرة.