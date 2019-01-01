جوارديولا مهدد بتلقي نفس عقوبة برناردو سيلفا !

وكالات / سما /

نقلت صحيفة “آس” الإسبانية عن الصحافة الإنجليزية تأكيداً على إمكانية تعرض الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لعقوبة مماثلة للعقوبة التي تعرض لها لاعبه البرتغالي برناردو سيلفا، بتهمة العنصرية، على إثر تغريدة ضد زميله الفرنسي بنيامين ميندي.

وقام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء الماضي باتهام برناردو سيلفا بسوء السلوك، بسبب نشره تغريدة تشبه ميندي بشخصية كرتونية شهيرة في البرتغال، تضع على علب الحلوى، ويمتلك مهلة حتى التاسع من شهر أكتوبر الحالي للرد على التهمة وإلا سيتعرض لعقوبة قد تحرمه من اللعب لست مباريات.

ووفقاً للصحافة الإنجليزية فإن جوارديولا أيضاً معرض لنفس العقوبة بسبب دفاعه عن برناردو سيلفا، وقوله “لقد كنت أمزح بهذه الطريقة مع لاعبين أخرين من البشرة البيضاء، هذه المزحة لا علاقة لها بنوع البشرة“، حيث أن هذه العبارة قد تتسبب له بعقوبة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية ذاتها عدم تلقي مانشستر سيتي لأي إخطار من الاتحاد الإنجليزي بشأن عقوبة جوارديولا، لكن هنالك مصادر من الاتحاد أكددت أن القضية ستحل خلال أيام، ومن غير المحتمل أن يتم فرض عقوبة عليه.

وقالت مصادر من النادي لـ “آس” إن اللاعب البرتغالي ينوي الاعتذار من الاتحاد الإنجليزي بسبب هذا التعليق بهدف تخفيف العقوبة.