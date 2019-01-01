وكيل إريكسن يبدأ مفاوضات انتقال نجم توتنهام إلى ريال مدريد

وكالات / سما /

يقترب لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن خطوة جديدة من تحقيق حلمه بالانتقال إلى نادي ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

ورفض صانع ألعاب فريق توتنهام هوتسبير عرض النادي لتجديد عقده وذلك لرغبته في خوض تحدٍ جديد وإجبار ناديه على الموافقة على رحيله إلى إسبانيا.

وحسب التقارير الصحفية الأخيرة فإن وكيل أعمال اللاعب سوف يسافر في نهاية هذا الأسبوع إلى العاصمة الإسبانية مدريد لإجراء محادثات اولية بشأن انتقال موكله المحتمل للمرينجي في شهر يناير القادم.

وينتهي عقد إريكسن مع السبيرز بنهاية الموسم الحالي مما يعني أنه سيضع ناديه أمام خيارين وهما إما الموافقة على بيعه في يناير أو خسارته مجاناً في الصيف القادم.

وكان ريال مدريد قد ارتبط بشراء إريكسن في سوق الانتقالات الصيفية ولكنه مع ذلك ركز على التعاقد مع بول بوجبا والذي فشل في النهاية في تقديم عرض مُقنع لإدارة مانشستر يونايتد للتخلي عنه.

واكتفى فريق المدرب زين الدين زيدان بضم إيدين هازار ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي وميليتاو في سوق الانتقالات الأخيرة وهو ما أزعج زيدان الذي كان يريد إضافة جودة أكبر إلى خط الوسط.