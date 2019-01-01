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انطلاق ماراثون "اليوم الوردي" في رام الله

الجمعة 04 أكتوبر 2019 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق ماراثون "اليوم الوردي" في رام الله


رام الله / سما /

شاركت د.ليلى غنام ووزيرة الصحة د.مي الكيلة في ماراثون اليوم الوردي النسائي، المنظم ضمن فعاليات شهر أكتوبر للتوعية بمرض سرطان الثدي، في رام الله .

وجهت د.غنام خلال كلمتها التحية للمرأة الفلسطينية في جميع اماكن تواجدها، وخاصة الناجيات من المرض مؤكدة انهن مصدرا للطاقة الايجابية.

وقالت المحافظ غنام "وكما استطعن التغلب على هذا المرض فان شعبنا سينتصر ويتغلب على الاحتلال السرطان الاكبر الذي يعاني منه شعبنا، وتمنت أن يكون الماراثون القادم في القدس العاصمة وهي محررة من دنس الاحتلال، كما وجهت التحية لافراد الشرطة وكافة اجهزتنا الامنية، وكوادر الدفاع المدني والهلال الاحمر مشيدة بدورهم في الحفاظ على أمن وامان المواطن.

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