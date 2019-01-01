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الخارجية: فوز فلسطين بعضوية لجنة حقوق الإنسان العربية إنجاز جديد للدبلوماسية الفلسطينية

الجمعة 04 أكتوبر 2019 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن فوز دولة فلسطين بعضوية لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، إنجاز جديد حققته الدبلوماسية الفلسطينية، من خلال وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارات وبعثات فلسطين بالخارج.

وأشارت "الخارجية" في بيان لها، اليوم الجمعة، إلى إن دولة فلسطين ستعمل من خلال هذه العضوية على تسليط الضوء عربيا ودوليا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان الفلسطيني، وإعداد تقرير عن حالة حقوق الإنسان في فلسطين، وسبل محاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم ضد شعبنا.

وأوضحت أنه وبتوجيهات من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وتعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، "عملت مندوبيتنا الدائمة لدى جامعة الدول العربية على حشد دعم وتأييد الدول العربية لمرشح دولة فلسطين للجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، التي تعنى بمناقشة تقارير حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بالجامعة".

وتابعت أن هذه الجهود تكللت بالنجاح من خلال فوز مرشح دولة فلسطين المستشار مجدي الحردان، بمقعد في اللجنة المذكورة.

#وزارة الخارجية

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