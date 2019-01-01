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قلقيلية: الاحتلال ينصب بوابة حديدية قرب بلدة كفر ثلث

الجمعة 04 أكتوبر 2019 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT


قلقيلية / سما /

نصبت قوات الاحتلال اليوم الجمعة، بوابة حديدية على مدخل منطقة "لعيون" شمال شرق بلدة كفر ثلث، جنوب قلقيلية.

وأكد الناشط الشبابي ماجد عودة ، أن نصب الاحتلال للبوابة، على مدخل المنطقة، التي يسكنها "تجمع عرب الخولي"، يهدف لمنع المزارعين والمواطنين من الوصول إلى أراضيهم وبيوتهم، وتضييق الخناق عليهم، تمهيدا للاستيلاء على المنطقة وأراضيها خدمة للمشروع الاستيطاني.

وأضاف: أن قوات الاحتلال ومنذ فترة طويلة تضع سواتر ترابية على المدخل الذي أغلقته اليوم بالبوابة الحديدية، كما تواصل مضايقة المزارعين وتغلق الطرق الزراعية بالمنطقة بشكل متواصل، وجرفت مؤخرا أراض استصلحها الأهالي، مبينا أن أهالي بلدة كفر ثلث والمنطقة المجاورة، نظموا سابقا فعاليات احتجاجية ردا على هذه الاجراءات، ويؤدون اليوم صلاة الجمعة، على مفرق منطقة "العيون"، تأكيدا على حقهم في التنقل وثباتهم وصمودهم على ارضهم.

وأكد الأهالي عزمهم مواصلة الاحتجاجات والفعاليات المنددة بإجراءات الاحتلال، وصمودهم في أراضيهم مهما كلفهم ذلك من ثمن.

#الاحتلال

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