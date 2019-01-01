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فيديو : شبان يكتشفون كاميرا للتجسس داخل "حجر" قرب رام الله

الجمعة 04 أكتوبر 2019 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : شبان يكتشفون كاميرا للتجسس داخل "حجر" قرب رام الله


رام الله / سما /

اكتشف ناشطون فلسطينيون في قرية كوبر شمال غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة الخميس، كاميرا تجسس إسرائيلية مموهة داخل كتلة خرسانية عبارة عن "حجر"، بمقبرة القرية، لراقبة تحركات الأهالي والمتظاهرين.


ونشر الناشطون فيديو وصورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت جهاز التجسس الإسرائيلي، وقام الشبان بحرقه، بعدما تأكدوا أنه عبارة عن كاميرا للبث، تنقل تحركاتهم من تلك المنطقة.


وحسب ما أفاد شهود عيان في القرية، فإن قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال كانت قد أخفت الكاميرا داخل كتلة خرسانية، مموهة بشكل احترافي لمنع اكتشافها في قبل الشبان.


وقام الشبان بتفكيك الكاميرا التي ضمت أجزاء من بينها كاميرا وجهاز إرسال وبطارية، وأبدى الشبان بهجة كبيرة باكتشاف الجهاز، الذي استخدمته مخابرات الاحتلال لمراقبة تحركاتهم.


وكانت قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من قرية كوبر، ثم عادت وأفرجت عن شقيقين وأبقت الشاب نسيم البرغوثي رهن الاعتقال.

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