ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الجمعة في عناوينها، تصريحات الرئيس محمود عباس وعزمه إجراء انتخابات عامة، وكذلك قرار اللجنة التنفيذية تشكل لجنة لمتابعة عملية الانتخابات مع القوى والفعاليات والفصائل والمؤسسات المعنية.

كما ركزت الصحف على إصابة مصور صحفي في رام الله، وهدم الاحتلال لمنزلين في بيت أمر وجنين.

الحياة الجديدة

الرئيس: موعد إجراء الانتخابات تأخر كثير وسنحاول ذلك إلى أن ننجح

الرئيس: شعبنا بمسلميه ومسيحيه يعيشون سويا على هذه الأرض كما كنا وسنبقى

الاحتلال يصيب مصورا صحفيا ويهدم منزلين قيد الانشاء

اشتية يثمن مواقف ألمانيا في رفض الاستيطان واحتضان اللاجئين

إضراب شامل في أراضي الـ48 وتظاهرة في مجد الكروم احتجاجا على استفحال جرائم القتل

دفن المواطن حمد الذي فقد على الحدود البوسنية الصربية في المقبرة الإسلامية بسراييفو

فنان لبناني يحرم من جائزة أوروبية بسبب دعمه لحركة مقاطعة إسرائيل

الرجوب: استضافة المنتخب السعودي على أرض القدس حدث تاريخي بامتياز

"الرجاء" المغربي يجدد فوزه على هلال القدس على ملعب الشهيد فيصل الحسيني بالرام

تشاؤم في إسرائيل وتخوفات من انتخابات ثالثة

الأيام

الرئيس: سنواصل المحاولة لإجراء الانتخابات ونرفض المس بحقوق الشهداء والجرحى والأسرى

إصابات بالاختناق خلال مواجهات برم الله وكوبر وهدم منزلين في الخليل وجنين

113 مستوطنا يقتحمون "الاقصى"

"التنفيذية" تشكل لجنة لمتابعة عملية الانتخابات مع القوى والفعاليات والفصائل والمؤسسات المعنية

الاحتلال يمنع ندوة ثقافية في مدينة القدس

رام الله: مسيرة دعما للأسير سامر العربيد والأسرى المضربين عن الطعام

وفد من "الفاتيكان" و "أوقاف القدس" يحذران من المس بـ"الوضع القائم"

تظاهرة وإضراب عام في البلدات العربية في إسرائيل: "يا بوليس انت رأس الإرهاب"

القدس

هدم منزلين في بيت أمر والطيبة ..إصابة مصور صحفي خلال اقتحام رام الله وإغلاق عزون

الرئيس: تأخر كثيرا وسنحاول ذلك إلى أن ننجح.. "اللجنة التنفيذية" تقرر تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ عملية الانتخابات

ميلادينوف يبحث مع أبو عمرو قرار الرئيس إجراء انتخابات

الملك عبد الله الثاني يرحب بالوجود الروسي في الشرق الاوسط

احتمالات إطلاق "صفقة القرن" في المدى المنظور تتلاشى

تظاهرات في الداخل احتجاجا على العنف والجريمة

ممثل البابا يحذر من تغيير الوضع القائم في القدس

24 اقتحاما للأقصى و52 منعا للأذان في بالإبراهيمي

_

تصدر افتتاح الكنيست الإسرائيلي 22، وانتهاء جلسة الاستماع الثانية لنتنياهو وتمديها إلى صباح الاحد القادم، وإعلان جدعون ساعر استعداده لمنافسة نتنياهو في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود، عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة صباح اليوم الجمعة.

هآرتس

- غانتس: الأمل هو بدون نتنياهو

- انتهاء الجلسة الثانية من جلسات الاستماع لنتنياهو في قضية 4000 والمستشار القانوني مندلبليت يفكر في يوم أضاف خامس لجلسات الاستماع

- محامي الدفاع عن نتنياهو عميت حداد قدمنا أدلة جديدة

- فريق محامو نتنياهو: لم نفكر في صفقة مع الادعاء العام

- أحد فريق الدفاع "يوسي اشكنازي" قدمنا أدلة جديدة ومقنعة وسجلها المستشار القانوني في دفتر ملاحظاته

- مصادر حضرت جلسات الاستماع: فريق محامو الدفاع عن نتنياهو قدموا أدلة معروفة وسابقة

- يائير لبيد تنازل عن التناوب عن رئاسة الحكومة من أجل حكومة وحدة وطنية بشرط بدون نتنياهو

- ليبرمان: خطوة لبيد جيدة وهامة

- ريفلين يفتتح الكنيست اليوم من أجل القسم الدستورية لأعضاء الكنيست

- انتهاء اجتماع نتنياهو وليبرمان دون تقدم وحدوث اختراق

معاريف

- كتلة اليمين: التوقيع على وثيقة الولاء لنتنياهو مرتبطة بالتزامه باليمين كتلة واحدة

- أحزاب الحريديم مستعدة للتوقيع على وثيقة الولاء حتى لا يتم منح عضو كنيست آخر فرصة تشكيل الحكومة

- عضو الكنيست يواف كيش من الليكود: خطوة لبيد التنازل عن التناوب على رئاسة الحكومة خطوة مهمة وجديرة بالاهتمام

- فريق الدفاع عن نتنياهو في ختام الجلسة الثانية "لا مفر من إغلاق الملفات"

- مسؤولو الليكود: في حالة توقيع أحزاب اليمين والحريديم على وثيقة الولاء لنتنياهو فلا حاجة الى انتخابات تمهيدية في حزب الليكود

- جدعون ساعر يرحب بانتخابات تمهيدية في حزب الليكود واعلانه منافسة نتنياهو على زعامة الحزب

- غانتس يتهم نتنياهو بالوقوف في طريق تشكيل حكومة وحدة وطنية

إسرائيل اليوم

- المحامية عميت حداد أحد فريق الدفاع عن نتنياهو: قدمنا أدلة جديدة وقوية وهامة

- رغم افتتاح الكنيست واجتماع نتنياهو مع ليبرمان وتنازل لبيد عن التناوب إلا أنه لا تقدم في مفاوضات حكومة وحدة

- انتقاد لجدعون ساعر: أحزاب اليمين التزمت بالتوصية لنتنياهو برئاسة الحكومة

- افتتاح الكنيست اليوم وجابي اشكنازي رئيس اللجنة للشؤون الخارجية والامن

- عضو الكنيست يوآف كيش: "في الطريق إلى حكومة الوحدة، يعتبر إعلان عضو الكنيست لبيد إلغاء التناوب خطوة مهمة وجديرة بالاهتمام

- جلعاد اردان: "أصدرت تعليمات للشرطة لمحاربة العنف في القطاع العربي تمامًا مثل محاربة الإرهاب"

ـــ