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محمد خير البوريني في ذمة الله

الجمعة 04 أكتوبر 2019 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد خير البوريني في ذمة الله


عمان /سما/


انتقل الى رحمة الله تعالى الاعلامي محمد خير البوريني صباح هذا  اليوم الجمعة  والمرحوم محمد خير الإعلامي أردني من مواليد عام   1960 كان يعمل في قناة الجزيرة الفضائية كمعد ومنتج ومقدم لبرنامج مراسلو الجزيرة. 
التحق بقناة  الجزيرة عام 1997 وسبق له أن عمل كرئيس تحرير ومذيع أخبار ومقدم برامج في التلفزيون الأردني، وعمل كذلك منتجًا ومراسلاً لقناة إم بي سي في الفترة 1994 - 1997.  
يحمل دبلوم في الإعلام - وسائل الاتصال الجماهيري من جامعة ويلز بريطانيا ويحمل شهادة ماجستير في الإعلام تخصص تلفزيون من جامعة كراتشي في الباكستان.

 

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