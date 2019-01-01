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إحباط عملية تهريب سلاح من الحدود اللبنانية إلى "إسرائيل"

الجمعة 04 أكتوبر 2019 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحباط عملية تهريب سلاح من الحدود اللبنانية إلى "إسرائيل"


القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن محققي وحدة الحدود التابعة لشرطة الاحتلال وبالتعاون مع جيش الاحتلال أحبطوا عملية تهريب للأسلحة من لبنان إلى "إسرائيل" .

وأفادت أن فلسطينيا في الثلاثينيات من عمره من سكان بلدة يركا في الشمال، تم اعتقاله بشبهة نقل سلاح من على الحدود وتم تمديد فترة اعتقاله إلى 14 يوم ومن ثم تم إطلاق سراحه .

وأضافت أن الحادثة وقعت في تاريخ 14 سبتمبر بالقرب من الحدود مع لبنان بالقرب من منطقة المطلة حيث تم اكتشاف الأمر من قبل الجيش على أثر حركة مريبة لرعاة أغنام لبنانيين وتم مداهمة المكان وعثر على 39 مسدسا.

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