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نتنياهو: التحديات التي تواجهها إسرائيل تتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية

الجمعة 04 أكتوبر 2019 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: التحديات التي تواجهها إسرائيل تتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية


القدس المحتلة / سما /

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرة أخرى إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية واسعة" للحيلولة دون اجراء جولة ثالثة من الانتخابات في أقل من عام ، قائلاً إن التحديات الأمنية في البلاد تتطلب الاستقرار السياسي وحكومة ذات قاعدة عريضة.

في كلمة له أمام الكنيست الـ 22 بعد ادئه اليمين الدستورية ، تمسك نتنياهو بدعواته لتشكيل حكومة وحدة تحت قيادته بالنظر إلى ما وصفه بالتحديات الأمنية الرهيبة التي تواجه الدولة، بحسب صحيفة "تايمز أو إسرائيل" في موقعها الإلكتروني.

وحذر نتنياهو من أن إسرائيل تواجه تحديًا خطيرًا من إيران، وهو تحد يدعو إلى تشكيل حكومة واسعة.

وأضاف نتنياهو"أي شخص يعرف الوضع يعرف أن إيران تزداد قوة وتشن هجمات في جميع أنحاء العالم ، ويقولون (الإيرانيون) بوضوح إسرائيل ستختفي . إنهم يعتقدون ذلك ، إنهم يعملون من أجله ، نحتاج أن نأخذهم على محمل الجد. هذه الحقيقة تلزمنا بالعمل".

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