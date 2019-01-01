حالة الطقس: اجواء جميلة وصافية

رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.