ريلفين يؤكد ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية لوضع حد للخلافات ولمواجهة حماس وحزب الله

القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس الإسرائيلي، "رؤوبين ريفلين"، إن "إسرائيل"، بحاجة إلى حكومة وحدة إسرائيلي، مؤكداً أن هناك فرصة حقيقية سانحة لتشكيل هذه الحكومة بين اليمين واليسار.

وأكد رفلين في سياق خطابه في المراسم الافتتاحية الاحتفالية للكنسيت ال 22، على أن هناك حاجة اقتصادية أمنية تلزم جميع الأطراف بالعمل على إقامة حكومة وحدة وطنية، مشيرا إلى أن مسالة إقامة حكومة كهذه لا تعتبر أمنية اجتماعية فحسب بل هي حاجة ملحة.

ووفقاً لقناة "كان العبرية"، رأى رفلين أن هناك فرصة حقيقية تقف أمام قادة الشعب من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية التي من شئنها أن تساهم في وضع حد للخلافات وأن تجد الأمور المشتركة بيننا وأن تعمل لصالح المواطنين ومن أجل إنعاش الاقتصاد وتعزيز أمن الدولة.

وأضاف، "في حال تشكيل حكومة كهذه فإنها حتما ستتفوق في تحقيق انجازات عظيمة من أبرزها مواجهة غلاء المعيشة وخفض الاسعار ومواجهة حماس وحزب الله بصورة ناجعة ومعالجة قضايا المسنين والمعاقين وتحسين نوعية الحياة والقضاء على أعمال العنف والجرائم المستشرية في المجتمع العربي.