  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ريلفين يؤكد ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية لوضع حد للخلافات ولمواجهة حماس وحزب الله

الخميس 03 أكتوبر 2019 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريلفين يؤكد ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية لوضع حد للخلافات ولمواجهة حماس وحزب الله


القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس الإسرائيلي، "رؤوبين ريفلين"، إن "إسرائيل"، بحاجة إلى حكومة وحدة إسرائيلي، مؤكداً أن هناك فرصة حقيقية سانحة لتشكيل هذه الحكومة بين اليمين واليسار.

 وأكد رفلين في سياق خطابه في المراسم الافتتاحية الاحتفالية للكنسيت ال 22، على أن هناك حاجة اقتصادية أمنية تلزم جميع الأطراف بالعمل على إقامة حكومة وحدة وطنية، مشيرا إلى أن مسالة إقامة حكومة كهذه لا تعتبر أمنية اجتماعية فحسب بل هي حاجة ملحة.

ووفقاً لقناة "كان العبرية"، رأى رفلين أن هناك فرصة حقيقية تقف أمام قادة الشعب من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية التي من شئنها أن تساهم في وضع حد للخلافات وأن تجد الأمور المشتركة بيننا وأن تعمل لصالح المواطنين ومن أجل إنعاش الاقتصاد وتعزيز أمن الدولة.

وأضاف، "في حال تشكيل حكومة كهذه فإنها حتما ستتفوق في تحقيق انجازات عظيمة من أبرزها مواجهة غلاء المعيشة وخفض الاسعار ومواجهة حماس وحزب الله بصورة ناجعة ومعالجة قضايا المسنين والمعاقين وتحسين نوعية الحياة والقضاء على أعمال العنف والجرائم المستشرية في المجتمع العربي.

الأكثر قراءة اليوم

عمل الفلسطينيين في إسرائيل ومساعي تخفيف المواجهة مع غزة

عائلة أبو جراد تناشد "سفارة فلسطين" بالكشف عن مصير ابنها المفقود

حلفاء نتنياهو يوجهون له صفعة وليبرمان يضع شرطًا قبل لقائه إياه

الحرس الثوري يعلن احباط محاولة لاغتيال اللواء قاسم سليماني

العلماء يحذرون: الأرض ستغرق في الظلام 6 أيام بسبب عاصفة شمسية

13 قتيلا حتى الان..العراق يعلن حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر

فنان لبناني يحرم من جائزة أوروبية بسبب دعمه لفلسطين

الأخبار الرئيسية

ردا على اتهامات الاحمد.. قيادي بحماس: لم نقدّم لمصر أي ورقة تتعلق بالمصالحة منذ فترة طويلة

الرئيس: موعد إجراء الانتخابات تأخر كثيرا وسنحاول إلى أن ننجح ويكشف مصير العلاقة مع واشنطن!

9998888402

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تستنكر فرض ضرائب على المكاتب الصحفية في قطاع غزة

مصادر تكشف حقيقة إدخال إسرائيل عمال من غزة

تل ابيب تزعم: التنسيق الأمنيّ بين إسرائيل والسلطة أفضى لاعتقال مُنفذي عملية “عين بوبين”