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دفن الشاب صالح حمد الذي فقد على الحدود البوسنية الصربية

الخميس 03 أكتوبر 2019 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
دفن الشاب صالح حمد الذي فقد على الحدود البوسنية الصربية


سراييفو /سما/

 بتعليمات من الرئيس محمود عباس، ومتابعة وزير الخارجية رياض المالكي وتتويجا لجهود سفيرنا لدى البوسنة والهرسك رزق نمورة، جرى اليوم نقل ودفن جثمان المواطن الفلسطيني صالح كمال حمد، الذي كان قد فقد في نهر درينا على الحدود الصربية البوسنية، وعثر على جثمانه بعد رحلة بحث معقدة وطويلة.

وجرى دفن الجثمان في المقبرة الإسلامية في فلاكوفو بالعاصمة البوسنية سراييفو بعد استكمال جميع الاجراءات اللوجستية والأمنية والقضائية والصحية والمخبرية، وبحضور والده وشقيقه ورئيس البروتوكول في وزارة خارجية البوسنة والهرسك وطاقم السفارة ورئيس الجالية وحشد غفير من ابناء الجالية الفلسطينية في البوسنة. 

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