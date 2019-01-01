مرفق رابط الاستعلام.. داخلية غزة تعلن مواعيد اختبارات اللياقة للمتقدمين لوظيفة الأفراد

غزة / سما /

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن بدء إجراء اختبارات اللياقة البدنية للمسجلين لوظيفة أفراد للعام 2019م، وذلك ابتداء من صباح الإثنين الموافق 7 أكتوبر الجاري.

وأوضحت الهيئة أن الاختبارات ستُجرى من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 13:00 ظهراً، في مقر المديرية العامة للتدريب بغزة - أنصار، على مدار أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت، ولمدة 14 يوماً، بمعدل ألف متسابق يومياً.

ودعت المسجلين للوظائف إلى الحضور للاختبارات قبل موعدها بنصف ساعة، مع ضرورة إحضار زي رياضي، واصطحاب بطاقة الهوية الشخصية.

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