شرطة الاحتلال تمنع محاضرة بالقدس وتعتقل وتستدعي عددا من المشاركين

القدس المحتلة / سما /

دهمت قوة كبيرة من شرطة الاحتلال ومخابراتها، فندق الدار بالقدس ومنعت محاضرة حول المشهد المقدسي، من تنظيم الهيئة الاسلامية العليا، القاها الدكتور الشيخ ناجح بكيرات مدير التعليم الشرعي في الاوقاف الاسلامية، بحضور الشيخ الدكتور عكرمة صبري رئيس الهيئة، وعدد من المهتمين بالشأن الثقافي المقدسي.

وبينما كان الشيخ بكيرات يلقي محاضرته اقتحم عدد من الشرطة ومخابرات الاحتلال الفندق ومنعوا اكمال المحاضرة بحجة انها تنظم تحت رعاية حركة حماس، وجاء القرار الموقع من قائد شرطة الاحتلال في القدس دورون نيتساب انه "بموجب صلاحياتي حسب بند 69 لقانون مكافحة الارهاب 2016، وبعد اقتناعي بان اليوم سيكون في فندق الدار إقامة ندوة ثقافية بدعم حركة حماس، وهي منظمة ارهابية فانني آمر بعدم اقامة هذه الفعالية بالمكان المذكور اعلاه او باي مكان داخل دولة اسرائيل في هذا الموعد او اي موعد اخر".

هذا وتم احتجاز المتواجدين بعد التدقيق بهوياتهم، وتم تقديم طلبات استدعاء لعدد منهم، شملت الدكتورة صفاء ناصر الدين نائبة رئيس جامعة القدس، فخري ابو ذياب عضو لجنة الدفاع عن عقارات واراضي سلوان، والمصور أمير عبد ربه، كما وصادرت كاميرا فيديو لصالح تلفزيون فلسطين.

واعتقلت شرطة الاحتلال الشيخ ناجح بكيرا والكاتب عزيز ابو عصا ونقلتهم الى قسم التحقيق في غرب 4 التابع لشرطة الاحتلال الاسرائيلي بالقدس الغربية.

واستنكر الشيخ الدكتور عكرمة صبري رئيس الهيئة الاسلامية العليا وخطيب المسجد الاقصى المبارك هذا الاجراء الهمجي والتعسفي في مدينة القدس، مؤكدا على ان الندوة لا تمت بأي صلة لحركة حماس، وليس دوافعها سياسية بل انها ندوة ثقافية تخص المدينة المقدسة وتراثها العربي الفلسطيني، مؤكدا على حق المقدسيين في عقد مثل هذه الندوات.