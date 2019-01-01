عائلات الجنود الأسرى الإسرائيليين : "نخجل من قياداتنا"

القدس المحتلة / سما /

هاجمت عائلة الجندي الإسرائيلي الأسير لدى حركة حماس في قطاع غزة، المسئولين في حكومة الإحتلال الإسرائيلي وبعض القيادات التي تم انتخابها مؤخراً، معتبرة أن العائلة "تخجل من قيادة الاحتلال".

جاء ذلك خلال تظاهرة نظمت اليوم عند مدخل مبنى الكنيست بالتزامن مع مراسم افتتاح الكنيست الـ 22 مع العشرات من المؤيدين وأفراد أسرتها، مطالبين بإعادة أورون شاؤول وهدار جولدين وأفيرا منغيستو.

ووفقاً للقناة "السابعة العبرية"، حملت زهافا والدة الجندي أرون الأسير "آرون شاؤول" المسؤولين المنتخبين في إسرائيل، المسؤولية عن استمرار أسر نجلها في قطاع غزة.

وقالت زهافا: "أشعر بالخجل من معظم المسؤولين المنتخبين في إسرائيل، إنهم يتحملون المسؤولية عن وجود ابني في سجن حماس ويمكنهم إطلاق سراحه صباح الغد إذا رغبوا في ذلك".