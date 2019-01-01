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العلماء يحذرون: الأرض ستغرق في الظلام 6 أيام بسبب عاصفة شمسية

الخميس 03 أكتوبر 2019 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
العلماء يحذرون: الأرض ستغرق في الظلام 6 أيام بسبب عاصفة شمسية


سما / وكالات/

قدم العلماء استنتاجات مخيبة للآمال، بعد مراقبة الأحداث الأخيرة على سطح الشمس، حيث من الممكن أن تغرق الأرض بظلام دامس لمدة 6 أيام بسبب "عاصفة شمسية" هائلة.
وتحدث هذه الظاهرة مرة واحدة كل 250 سنة، وستكون في شهر ديسمبر من هذا العام.

كما يمكن أن تحجب 90% من أشعة الشمس عن كوكب الأرض، وسيكون سبب العاصفة المغناطيسية هو إطلاق البلازما من البقعة "AR2192"، وفق موقع "وان".

إضافة إلى ذلك، سيتمكن سكان مختلف البلدان من رؤية الشفق القطبي، وأيضا مواجهة أطول ليل. كما يمكن أن تتسبب هذه الحادثة بمشاكل في الاتصال وانقطاع الشبكة.

كذلك فإن مدة العاصفة ستكون حوالي 6 أيام. خلال ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، الامتناع عن بذل جهد بدني مفرط.

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