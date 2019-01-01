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الهباش يبحث مع قاضي القضاة المالديفي التعاون المشترك

الخميس 03 أكتوبر 2019 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش يبحث مع قاضي القضاة المالديفي التعاون المشترك


ماليه /سما/

بحث قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، مع قاضي قضاة جمهورية المالديف أحمد عبد الله دادي توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون القضائي بين الجانبين.

وقدم الهباش شرحًا عن النظام القضائي في فلسطين وتطوره رغم واقع الاحتلال الإسرائيلي الذي يعيق اي تقدم أو تطور.

ووجه الهباش دعوة لدادي لزيارة فلسطين والصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

بدوره، طالب دادي بتبادل الوفود والخبرات القضائية بين فلسطين والمالديف، مبديًا ترحيبه بتوقيع مذكرة تفاهم في هذا المجال.

وأكد وقوف الشعب المالديفي مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع للتخلص من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس.

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