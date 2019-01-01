ردا على اتهامات الاحمد.. قيادي بحماس: لم نقدّم لمصر أي ورقة تتعلق بالمصالحة منذ فترة طويلة

سما / وكالات/

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مكتب العلاقات الوطنية حسام بدران، أننا بلّغنا كل الأطراف أننا مع الانتخابات الشاملة ومع شراكة وطنية قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها.

وردًا على اتهام عزام الأحمد أن بنود مبادرة الفصائل هي نفس البنود جاءتهم عبر المصريين من قبل حماس قال بدران في تصريحات صحفية: نحن لم نقدّم لمصر أي ورقة تتعلق بالمصالحة منذ فترة طويلة.

وأضاف: نحن لا نعلم ماذا يقصد أبو مازن بالانتخابات العامة.

وأكد القيادي بحماس: مبادرة الفصائل درسناها على مدار أسبوع، وخرجنا بقرار الموافقة بعد أن وحدناها خرجت من نبض الشارع وليس لها أجندات خاصة.

وقال: أستغرب لماذا يرفض الإخوة في فتح هذه المبادرة رغم أنها منبثقة عن الاتفاقات السابقة، إن كانت فتح تريد الانتخابات فالانتخابات أساسية في هذه المبادرة.

وانتقد عزام الأحمد الفصائل الفلسطينية الموجودة في غزة: هل حماس تُعطيكم الأوامر وتبتزكم؟، وتمارس عليكم الارهاب مستهدا أن المستشفى الأمريكي الذي سيقام بشمال غزة تم مسبقاً بالتوافق بين حماس وأمريكا، واسرائيل وقطر.

واعتبر أن مبادرة الفصائل لإنهاء الانقسام محاولة لتخريب الجهود المصرية في ملف المصالحة.