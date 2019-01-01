إتلاف نحو 4 الاف مركبه والقبض على عدد كبير من المطلوبين خلال الشهر الماضي

رام الله / سما /

أتلفت الشرطة وبإسناد من الأجهزة الأمنيه 3846 مركبة غير قانونيه جلها في محافظة الخليل وقبضت على3140 مطلوبا للعدالة خلال شهر ايلول المنصرم ضمن إجراءات مكثفة اتبعتها لمكافحة ظاهرة المركبات غير القانونية وتنفبذ المذكرات الوارده من القضاء والنيابة العامة .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن هذه الاجراءات جاءت ضمن خطة اعدتها غرفة العمليات المركزية وتم توزيعها عل كافة المحافظات في اطار تطبيق النظام والقانون .

واضاف ارزيقات ان المركبات غير القانونيه ظاهرة استشرت في المجتمع الفلسطيني ولا بد من ملاحقتها لما تشكله من خطورة حقيقيه على حياة المواطنين لاشتراكها في عدد كبير من حوادث السير والجرائم على مدار العام .

وبين ارزيقات بأن الشرطة تمكنت من القبض على 3140 مطلوبا للقضاء خلال شهر ايلول الماضي معظمهم في محافظة الخليل .

وناشد كافة المواطنين بضرورة الكف عن قيادة هذه المركبات وضرورة منع ابنائهم من شرائها او اقتنائها و قيادتها .