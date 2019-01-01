  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إتلاف نحو 4 الاف مركبه والقبض على عدد كبير من المطلوبين خلال الشهر الماضي

الخميس 03 أكتوبر 2019 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
إتلاف نحو 4 الاف مركبه والقبض على عدد كبير من المطلوبين خلال الشهر الماضي


رام الله / سما /

أتلفت الشرطة وبإسناد من الأجهزة الأمنيه 3846 مركبة غير قانونيه جلها في محافظة الخليل وقبضت على3140 مطلوبا للعدالة خلال شهر ايلول المنصرم ضمن إجراءات مكثفة اتبعتها لمكافحة  ظاهرة المركبات غير القانونية وتنفبذ المذكرات الوارده من القضاء والنيابة العامة .

 وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن هذه الاجراءات جاءت ضمن خطة اعدتها غرفة العمليات المركزية وتم توزيعها عل كافة المحافظات في اطار تطبيق النظام والقانون .

واضاف ارزيقات ان المركبات غير القانونيه ظاهرة استشرت في المجتمع الفلسطيني ولا بد من ملاحقتها لما تشكله من خطورة حقيقيه على حياة المواطنين لاشتراكها في عدد كبير من حوادث السير والجرائم  على مدار العام .

وبين ارزيقات بأن الشرطة تمكنت من القبض على 3140 مطلوبا للقضاء خلال شهر ايلول الماضي  معظمهم في محافظة الخليل .

وناشد كافة المواطنين بضرورة الكف عن قيادة هذه المركبات وضرورة منع ابنائهم من شرائها او اقتنائها و قيادتها .

الأكثر قراءة اليوم

سلطة النقد تصدر تعميما للبنوك حول صرف رواتب الموظفين بغزة والضفة

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونظيره الاسرائيلي.. اليك تفاصيله

عمل الفلسطينيين في إسرائيل ومساعي تخفيف المواجهة مع غزة

عائلة أبو جراد تناشد "سفارة فلسطين" بالكشف عن مصير ابنها المفقود

حلفاء نتنياهو يوجهون له صفعة وليبرمان يضع شرطًا قبل لقائه إياه

سلطة الطاقة: سنبحث إعادة الربط الكهربائي بين مصر وغزة وتفعيل الربط الثماني

الحرس الثوري يعلن احباط محاولة لاغتيال اللواء قاسم سليماني

الأخبار الرئيسية

ردا على اتهامات الاحمد.. قيادي بحماس: لم نقدّم لمصر أي ورقة تتعلق بالمصالحة منذ فترة طويلة

الرئيس: موعد إجراء الانتخابات تأخر كثيرا وسنحاول إلى أن ننجح ويكشف مصير العلاقة مع واشنطن!

9998888402

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تستنكر فرض ضرائب على المكاتب الصحفية في قطاع غزة

مصادر تكشف حقيقة إدخال إسرائيل عمال من غزة

تل ابيب تزعم: التنسيق الأمنيّ بين إسرائيل والسلطة أفضى لاعتقال مُنفذي عملية “عين بوبين”