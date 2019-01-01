  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

غانتس لنتنياهو: لا تتمسك بمنصبك سنأخذه منك

الخميس 03 أكتوبر 2019 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس لنتنياهو: لا تتمسك بمنصبك سنأخذه منك


القدس المحتلة / سما /

عقب فشل لقاء رئيس حزب الليكود المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بنيامين نتنياهو ، مع رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان صباح اليوم، في إقناع نتنياهو لليبرمان بالانضمام لحكومته.

قال  رئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس في تغريدة له على حسابه الخاص على تويتر: "الشيء الجيد والصحيح للإسرائيليين هو أن يكون لديهم رئيس وزراء مشغولاً بهم وليس بلوائح الاتهام ضده؛ أن يكون لديه الوقت لإدارة الكابنيت وليس المثول أمام المحاكم ؛ أن يكون لديه وقت للجلوس من أجل تطوير النظام الصحي، وليس الجلوس للتشاور مع المحامين، في إشارة إلى نتنياهو الذي تلاحقه تهم الفساد وجلسات الاستماع من قبل النيابة الإسرائيلية".

وأضاف غانتس لنتنياهو:" نتنياهو لا تتمسك بمنصبك، سوف نأخذه ونقود "إسرائيل".

يشار إلى أن المحادثات على تشكيل حكومة وحدة وطنية بين الليكود وازرق ابيض برئاسة غانتس فشلت أول أمس، عقب رفض الأخير الاجتماع مع وفد الليكود. وفي ساعات المساء هاتف نتنياهو ليبرمان للاجتماع، وهو ما تم صباح اليوم وانتهى بالفشل.

الأكثر قراءة اليوم

سلطة النقد تصدر تعميما للبنوك حول صرف رواتب الموظفين بغزة والضفة

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونظيره الاسرائيلي.. اليك تفاصيله

عمل الفلسطينيين في إسرائيل ومساعي تخفيف المواجهة مع غزة

عائلة أبو جراد تناشد "سفارة فلسطين" بالكشف عن مصير ابنها المفقود

اشتية يعلق على تصريح وزير الزراعة حول استيراد الزيتون

حلفاء نتنياهو يوجهون له صفعة وليبرمان يضع شرطًا قبل لقائه إياه

سلطة الطاقة: سنبحث إعادة الربط الكهربائي بين مصر وغزة وتفعيل الربط الثماني

الأخبار الرئيسية

الرئيس: موعد إجراء الانتخابات تأخر كثيرا وسنحاول إلى أن ننجح ويكشف مصير العلاقة مع واشنطن!

9998888402

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تستنكر فرض ضرائب على المكاتب الصحفية في قطاع غزة

مصادر تكشف حقيقة إدخال إسرائيل عمال من غزة

تل ابيب تزعم: التنسيق الأمنيّ بين إسرائيل والسلطة أفضى لاعتقال مُنفذي عملية “عين بوبين”

سليماني - ارشيف

الحرس الثوري يعلن احباط محاولة لاغتيال اللواء قاسم سليماني