غانتس لنتنياهو: لا تتمسك بمنصبك سنأخذه منك

القدس المحتلة / سما /

عقب فشل لقاء رئيس حزب الليكود المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بنيامين نتنياهو ، مع رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان صباح اليوم، في إقناع نتنياهو لليبرمان بالانضمام لحكومته.

قال رئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس في تغريدة له على حسابه الخاص على تويتر: "الشيء الجيد والصحيح للإسرائيليين هو أن يكون لديهم رئيس وزراء مشغولاً بهم وليس بلوائح الاتهام ضده؛ أن يكون لديه الوقت لإدارة الكابنيت وليس المثول أمام المحاكم ؛ أن يكون لديه وقت للجلوس من أجل تطوير النظام الصحي، وليس الجلوس للتشاور مع المحامين، في إشارة إلى نتنياهو الذي تلاحقه تهم الفساد وجلسات الاستماع من قبل النيابة الإسرائيلية".

وأضاف غانتس لنتنياهو:" نتنياهو لا تتمسك بمنصبك، سوف نأخذه ونقود "إسرائيل".

يشار إلى أن المحادثات على تشكيل حكومة وحدة وطنية بين الليكود وازرق ابيض برئاسة غانتس فشلت أول أمس، عقب رفض الأخير الاجتماع مع وفد الليكود. وفي ساعات المساء هاتف نتنياهو ليبرمان للاجتماع، وهو ما تم صباح اليوم وانتهى بالفشل.