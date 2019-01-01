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السعودية تحذر من تساقط أمطار غزيرة محملة بالأتربة

الخميس 03 أكتوبر 2019 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تحذر من تساقط أمطار غزيرة محملة بالأتربة


سما / وكالات/

حذرت السلطات السعودية من احتمال تساقط أمطار غزيرة محملة بالأتربة خلال الساعات المقبلة على البلاد.  

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدما عن حالة الطقس في البلاد، الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، بحسب موقع صحيفة "اليوم" السعودية.

​ولفتت إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة الـ 12 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مثيرة للأتربة، ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وانعدام لمدى الرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة تشمل: أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، وميسان.

ودعن مديرية الدفاع المدني، الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة تجنبًا لأي حادثة.

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