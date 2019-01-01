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غزة: الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين تفتتح مقرها الجديد بالمحافظة الوسطى

الخميس 03 أكتوبر 2019 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين تفتتح مقرها الجديد بالمحافظة الوسطى


غزة / سما/

افتتحت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين بالمحافظات الجنوبية، اليوم الخميس. مقرها الجديد بالمحافظة الوسطى.

و جرى الإفتتاح، بحضور رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية ممثلة باللواء سعيد فنونة، ومحافظ الوسطى عبدالله أبوسمهدانة، وعدد من الشخصيات الوطنية والأعتبارية، وعدد من الإخوة المتقاعدين العسكريين.

ورحب اللواء فنونة بالحضور الكريم، مباركا للاخوة المتقاعدين العسكريين، وعلى رأسهم الأخ جمعة أبومنديل رئيس فرع الهيئة بالمحافطة الوسطى بافتتاح المكتب الجديد.

كما تطرق اللواء فنونة بالحديث عن طبيعة الخدمات المقدمة للاخوة المتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية، داعيا الى تسهيل معاملاتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم بكافة الفروع.

وهنأ كافة المتحدثون بافتتاح هذا الصرح العظيم والذي يليق بمكانة وتاريخ المتقاعديين العسكريين، والعمل بالدفع على افتتاح مقرات خاصة بكل محافظات الوطن.

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