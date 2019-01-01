نقابة المعلمين الأردنيين تنفي نيتها فض الإضراب

عمان /سما/

أكد الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين الأردنيين نور الدين نديم، أنه لا صحة للمعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام والتي تفيد بفض الإضراب الأحد المقبل.

وقال نديم، إن القرار منوط بمجلس النقابة الذي سيعقد جلسة طارئة عصر الخميس، للبت في عدد من الأمور المهمة، لافتًا إلى الإيمان العميق بنزاهة القضاء الأردني.

وأعلنت نقابة المعلمين الأردنية، أن الإضراب مستمر ولن يتوقف. يأتي ذلك رغم صدور قرار المحكمة الإدارية العليا بوقف الإضراب حرصاً على مليون و300 ألف طالب أردني.

ونظم عدد من النقابات في الأردن وقفة تضامنية مع نقابة المعلمين، بعد قبول محكمة غرب عمان دعوى بحل نقابة المعلمين.