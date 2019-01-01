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فلسطين تفوز بعضوية لجنة حقوق الإنسان في الجامعة العربية

الخميس 03 أكتوبر 2019 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تفوز بعضوية لجنة حقوق الإنسان في الجامعة العربية


رام الله / سما /

فازت دولة فلسطين اليوم الخميس بعضوية لجنة حقوق الإنسان "لجنة الميثاق" في الجامعة العربية، بعد حصولها على 9 أصوات.

وسيمثل دولة فلسطين في هذه اللجنة المستشار مجدي حردان من وزارة العدل.

وبناء على هذه العضوية سيطلب من فلسطين تقديم تقارير عن حالة حقوق الإنسان، خاصة انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان.

وستبدأ ولاية الأعضاء المنتخبين في لجنة حقوق الإنسان اعتبارا من يوم غد الجمعة، لمدة أربع سنوات.

ومثل فلسطين في انتخابات اللجنة، المستشار رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية

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