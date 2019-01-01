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الحايك يطالب الحكومة بوضع مشاكل غزة على سلم زيارتها المقررة للقاهرة

الخميس 03 أكتوبر 2019 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحايك يطالب الحكومة بوضع مشاكل غزة على سلم زيارتها المقررة للقاهرة


غزة / سما /

 دعا علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الخميس، الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتيه لوضع قضايا ومشاكل غزة على سلم مباحثاتها المقرر إجراءها مع الجانب المصري خلال الزيارة القادمة.

وطالب الحايك في تصريح صحفي له، ببذل المزيد من الجهود التي من شأنها التخفيف من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، لافتاً إلى أن سكان القطاع أصبحوا يعيشون في ظروف اقتصادية هي الأصعب منذ بداية الحصار الإسرائيلي قبل 13 عاماً.

وحث الحكومة على ضرورة صياغة برامج تنمية اقتصادية واجتماعية طارئة؛ لإنقاذ الاقتصاد المنهار، وتوفير فرص عمل في ظل الارتفاع الغير مسبوق في نسب البطالة والفقر، وانهيار وافلاس رجال الاعمال والتجار.

وأكد الحايك أن تطوير التبادل التجاري بين مصر والقطاع أصبح ضرورة ملحة، في ظل تواصل الحصار الاسرائيلي، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة في الدفاع عن الحقوق والقضايا الوطنية والحرص الدائم على تطبيق المصالحة الفلسطينية.

وشكر رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومتابعة الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة، مطالباً القيادة المصرية بمواصلة مسيرتها الداعمة لغزة, والعمل على تطبيق الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

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