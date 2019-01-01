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مستشفى هداسا يرفض إبلاغ عائلة العربيد بحالته الصحية

الخميس 03 أكتوبر 2019 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشفى هداسا يرفض إبلاغ عائلة العربيد بحالته الصحية


رام الله / سما /

 قال أفراد من عائلة الأسير سامر العربيد، اليوم الخميس، إن إدارة مستشفى هداسا ترفض إبلاغ العائلة أي معلومات بخصوص الحالة الصحية لابنهم والذي نقل للمستشفى الأسبوع الماضي في حالة حرجة بعد تعرضه للتعذيب.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن أفراد العائلة اتهموا المستشفى وإدارته بإخفاء المعلومات عنهم رغم حصولهم على تصريح من المحكمة العسكرية بالسماح لهم بذلك، وزيارته من قبل زوجته وشقيقته.

ورد المستشفى بأنه لا يمكن وفق القوانين أن يعطي أي معلومات للعائلة، وأنه يتم الرد على مثل هذه الأسئلة من جهات الاختصاص، خاصةً وأن المعتقل متهم بـ "جريمة قتل". في إشارة من المستشفى إلى أن إطلاع العائلة على صحته يعود للشاباك.

ويتهم جهاز الشاباك، الأسير العربيد بالمسؤولية عن الخلية التي نفذت عملية مستوطنة دوليف نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي والتي أدت لمقتل مستوطنة.

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