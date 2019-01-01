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الاعلام" و"ميثاق" تبحثان سبل تعزيز التعاون حول أرشيف الاعلام الفلسطيني

الخميس 03 أكتوبر 2019 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله /سما/

 زار  وفد من وزارة الاعلام  برئاسة وكيل الوزارة يوسف المحمود  مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية ( ميثاق)،  والتقى عميد المؤسسة المستشار خليل كراجه الرفاعي وكوادر المؤسسة وتم التأكيد على ضرورة تطوير وتعميق التعاون  على مختلف الصعد وخاصة على صعيد اطلاق أرشيف الاعلام الفلسطيني الذي تعمل عليه وزارة الاعلام.

وشدد وكيل وزارة الاعلام  يوسف المحمود على ان اساس الواجب الوطني والقومي يحتم علينا دوام حماية وحفظ تاريخنا وموروثنا، وفي هذا الإطار اشاد بدور مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية (ميثاق) وبمساهمتها في الحفاظ على  روايتنا في وجه التضليل ومحاولات التزوير الذي يمارسه الاحتلال.

ومن جانبه، اطلع سعادة المستشار كراجة الوفد على واقع المؤسسة وتطلعاتها وخططها المستقبلية في تطوير الأرشيف الفلسطيني على كل الأصعدة وآليات تذليل الصعاب للنهوض بالمؤسسة وفق رؤية المؤسسة .

وقام الوفد بجولة في المؤسسة واطلع على عدد هائل من الوثائق التاريخية وعلى طبيعة العمل في المؤسسة من حيث التوثيق والارشفة الالكترونية والورقية وكيفية ترميم الوثائق التاريخية .

وحضر اللقاء طاقم عمل الأرشيف الإعلامي الفلسطيني في الوزارة، وتم الاتفاق على تدريب متخصص لعدد من كوادر الوزارة على احدث أنظمة الارشفة والتوثيق.

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